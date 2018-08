„Ich will das Sprachrohr der Mannschaft sein“

Anzeige

Inzwischen hat der Trainer gewechselt und auch das Gesicht des Kaders hat sich verändert. Wie haben Sie diesen großen Umbruch erlebt und inwieweit sind Sie als Kapitän jetzt noch mehr gefordert?

Kettenmann: Lange Zeit war ungewiss, wie die kommende Saison aussehen wird. Dass sich ein Kader über die Zeit verändert, habe ich im Fußball schon oft erlebt. Das war also nichts Neues für mich. Am Ende haben wir einige Stammkräfte verloren, was natürlich schade ist. Hinzugekommen sind Spieler aus der eigenen Jugend, die es schnellstmöglich an den Seniorenbereich heranzuführen gilt. Des Weiteren haben wir Neuzugänge, die schon Verbandsligaerfahrung haben, dazu bekommen. Meine Aufgabe als Kapitän ist es, den Zusammenhalt innerhalb der neuen Mannschaft zu fördern und meine Erfahrung mit den jungen Spielern zu teilen. Außerdem gilt es, die Mannschaft zu führen und ihr Sprachrohr zu sein.

Gernot Jüllich würde gerne noch ein bis zwei gestandene Verbandsligaspieler verpflichten. Wie beurteilen Sie den Kader?

Kettenmann: Generell ist es gut, wenn der Kader möglichst breit aufgestellt ist. Ein vernünftiger Mix aus älteren und jüngeren Spielern ist ebenfalls wichtig, um für zukünftige Saisons gerüstet zu sein. Des Weiteren muss man erst einmal davon ausgehen, dass es nicht jeder A-Jugend-Spieler auf Anhieb in die Startformation schafft. Letztes Jahr ist das etwa Patrick Hocker gelungen, der aber auch sehr großes Talent besitzt. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Gernot Jüllich diese Punkte in seinen Überlegungen berücksichtigt und ich vertraue ihm.

Wie haben Sie den neuen Trainer in den ersten Wochen kennenlernen dürfen?

Kettenmann: Ich kenne Gernot schon seit Jahrzehnten, da ich mit seinem Sohn Christoph in der Jugend zusammen gespielt habe. Er ist sehr akribisch und hat den absoluten Siegeswillen. Mit seinem Co-Trainer Lothar Müller bildet er ein gutes Duo.

Das Auftaktprogramm hat es gleich in sich, allerdings fehlen in der Vorbereitung immer wieder Spieler. Wie sehr stört das den Ablauf und wie gravierend schätzen Sie die Lage ein?

Kettenmann: Auf der einen Seite kann ich den Verein verstehen, dass die Spieler möglichst die komplette Vorbereitung absolvieren sollen. Auf der anderen Seite kann es aufgrund persönlicher Umstände vorkommen, dass Spieler fehlen. Ich zum Beispiel habe nur Ende Juli und Anfang August die Möglichkeit, meine Freundin zu begleiten, ihre in Kanada lebende Familie zu besuchen. Da ihre Großeltern mittlerweile 87 und 88 Jahre alt sind, wird es realistischerweise nur noch wenige Gelegenheiten geben, sie persönlich zu sehen. Meine Freundin unterstützt mich das ganze Jahr über bei meiner fußballerischen Tätigkeit und schaut sich viele Spiele an. Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihr in diesem Punkt entgegenkomme. Das habe ich in meinen Verhandlungen bisher immer deutlich gemacht. Jeder, der aufgrund persönlicher Umstände eine Zeit lang fehlt, sollte jedoch auch dafür Sorge tragen, dass er sich fit hält und sich bestmöglich vorbereitet. Das erwarte ich von jedem und ich gehe selbst mit gutem Beispiel voran. Wenn das gewährleistet ist, sollte das kein großes Problem darstellen.

Wo landet der SV 98 und wer sind die Favoriten?

Kettenmann: Wir landen im Mittelfeld. Zu den Favoriten gehören Sandhausen II, VfR Mannheim, Fortuna Heddesheim und Gartenstadt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018