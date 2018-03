Illegale Müllablagerungen nehmen zu

Ludwigshafen 08.02.18 Antonio Priolo geht auf Spurensuche, nach Sperrmuell, in den Strassen vom Hemshof. Foto © Ruffler For editorial use only. (Bild ist honorarpflichtig - No Model Release!)

© Michael Ruffler / Rhein Neckar P, Michael Ruffler, Nur zur journalistischen Verwendung / Veroeffentlichung ist Honorarpflichtig / Veroeffentlichung nur zu Konditionen der aktuell gueltigen MFN Honorararliste zzgl. 07% MwSt./ Abweichende Honorare beduerfen