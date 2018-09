Im Dschungel der Großstadt

Für seinen Roman „Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen“ (Suhrkamp) erhält der österreichische Schriftsteller Philipp Weiss den Klaus-Michael-Kühne-Preis des Hamburger Harbourfront-Literaturfestivals. „Das Buch ist ein rasend kluger, poetischer, witziger und böser Roman“, heißt es in der Begründung der Jury. Weiss fasse den Wahnsinn unserer Welt in Worte. Seismographisch zeichne er den Bruch auf, der in der Epoche fossiler und atomarer Energie nicht nur den Menschen von der Natur, sondern auch von sich selbst entfremdet.

Das Werk setzt sich aus fünf eigenständigen Büchern zusammen; geschrieben hat sie der Autor aus der Innensicht einer Klimaforscherin, eines Jetset-Künstlers, eines kleinen japanischen Jungen, einer Französin im 19. Jahrhundert und einer verlorenen Seele im hypermodernen Großstadt-Dschungel von Tokio. Weiss erzählt aus diesen Perspektiven vom politischen Experiment der Pariser Kommune, von Fukushima, vom Klimawandel, ja, selbst vom Urknall. Mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis wird der beste Debütroman des Jahres ausgezeichnet. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018