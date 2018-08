„Im Kollektiv auftreten“

Anzeige

Christoph Neusser kam von seinem Heimatverein SpVgg Baiertal. und geht jetzt in die dritte Saison bei der SG ASV/DJK Eppelheim. Der 28-jährige ist ein technisch versierterSpieler, der es mag, das Spiel zu gestalten und der sich auch nicht scheut Defensivzweikämpfe zu führen. In Eppelheim ist er zu einem Führungsspieler gereift und besitzt die Fähigkeiten, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wir fragten den Mittelfeldstrategen, mit welchen Erwartungen er in die neue Saison geht.

Eppelheim ist im letzten Jahr mit vielen Vorschusslorbeeren in die neue Runde gestartet. Wie erklären Sie sich den Leistungsabfall Ihrer Mannschaft in der Rückrunde?

Christoph Neusser: Leider hatten wir einige Stammspieler, die über einen längeren Zeitraum verletzt waren. Das stellt grundsätzlich ein Problem dar. Allerdings hätte man dies durch eine mannschaftliche Geschlossenheit und absoluten Siegeswillen kompensieren können. Nach einigen Niederlagen war dann die Luft draußen und wir gerieten in eine Abwärtsspirale. Ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben und Rückschläge in der kommenden Saison besser wegstecken können.