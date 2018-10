Im Licht der Fackeln

Die Fackelführungen in Weinheim sind inzwischen ein Klassiker und es ist etwas Besonderes, im Licht der lodernden Fackeln durch die stimmungsvolle Altstadt zu streifen. Am Freitag, 26. Oktober, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Stadtführer Franz Piva hat wieder in alten Büchern gekramt und die beliebte Nachtführung mit weiteren Themen bereichert. In der gut eineinhalbstündigen Führung werden die schönsten Kleinode Weinheims vorgestellt – im romantischen Licht der beleuchteten Burgen.

Die Mauern des Schlosses erzählen noch heute aus der Zeit, da hier Kurfürsten residierten, von amourösen Geschichten bekannter Frauen, die im Schloss wohnten und von den Besitzern, die nach den Kurfürsten kamen. Die Teilnehmer gehen zurück ins 13. Jahrhundert, als „Weinheim – aus Streit geboren wurde“. Franz Piva wird sich bei dieser Führung auch dem ereignisreichen 17. Jahrhundert widmen, das mit seinen Kriegen die Bevölkerung der Kurpfalz in große Not und Elend stürzte. Aber gleichzeitig mit Karl Ludwig, Vater der Liselotte von der Pfalz, einen der bedeutendsten Kurfürsten der Pfalz hervorbrachte. Über den Hutplatz führt der Rundgang in das ehemalige Gerberviertel, wo die Tour schließlich endet.

Treffpunkt ist der Marktplatzbrunnen. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 06201/826 10 E-Mail: tourismus@weinheim.de ist erforderlich. Die Führung kann auch individuell für Gruppen ab zehn Personen zu jedem gewünschten Termin erfolgen. red

