Im Schnitt 90 Bedürftige pro Tag versorgt

„In Weinheim tut die Ökumene etwas für die Gemeinschaft“, sagt Gertrud Oswald. Zusammen mit Christine Gassmann leitete sie den Weinheimer Mittagstisch und zog nun zusammen mit Helfern aus den sieben Kirchengemeinden ein ausgezeichnetes Fazit. 3145 Erstessen wurden insgesamt ausgegeben. 3069 waren es im Jahr zuvor gewesen. Insgesamt wurden 4890 Portionen Mittagessen gekocht und 2709 Vespertüten gepackt und als zusätzliche Wegzehrung an bedürftige Menschen mitgegeben. Im Schnitt kamen 90 Personen.

Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich ehrenamtlich an der Aktion der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Weinheim (AcK) beteiligen. Insgesamt 179 Helfer standen in der Küche, organisierten Lebensmittel im Hintergrund, halfen beim Service und bei der Nachbereitung. Im kommenden Jahr wird der Weinheimer Mittagstisch zum 20. Mal angeboten. „Das werden wir sicher mit etwas Besonderem würdigen“, sagten Gassmann und Oswald beim Nachtreffen im Gemeindehaus von St. Marien. Was geplant ist, steht noch nicht fest.

Benjamin Weis von „Appel & Ei“ und der Wohnungslosenhilfe der Caritas freut sich, dass der Mittagstreff immer mehr zu einem wichtigen Treffpunkt für Menschen wird, die nicht nur finanzielle Bedürftigkeit durch das kostenlose Mittagessen in der kalten Jahreszeit überbrücken. Weis konnte am Rande der Speisung auch mit drei wohnungslosen Menschen Kontakt knüpfen, die er zuvor nicht gekannt hatte. Begeistert war er zudem über den Einsatz einer Friseurin, die in einem Nebenraum Frauen und Männern einen neuen Haarschnitt ermöglichte. „Man kann kaum ermessen, was eine solche Geste an Wertschätzung bedeutet“, sagte Weis.