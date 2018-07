Im Visier des organisierten Verbrechens

Anzeige

Eigentlich wollte der Münchner Kriminalkommissar Hummel nur zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber die entspannte Zeit dauert nicht lang, denn auf einmal befindet sich Hummel mitten in einem Mordanschlag und Harry Kämmerer hat einen Anfang für seinen ebenso spannenden wie unterhaltsamen Krimi „Kalter Kaffee“.

Der deutsche Schriftsteller Harry Kämmerer wuchs in Passau auf und lebt heute mit seiner Familie in München-Haidhausen. In seinem Roman stellt sich schnell heraus, dass die Schützen ihr Ziel verfehlt haben, aber in Sicherheit fühlt sich der Mann, dessen Leben Hummel gerettet hat, nicht. Denn Sergio Baroli weiß, warum ihm jemand nach dem Leben trachtet. Er ist ein italienischer Enthüllungsjournalist, der einigen dunklen Geschäften der Mafia auf der Spur ist.

Verfolgungsjagd nach Lesung

Baroli ist in München, um in einer großen Veranstaltung aus seinem neuesten Buch zu lesen und dann einen Preis entgegenzunehmen. Nun besteht Baroli darauf, dass sein Lebensretter Hummel nicht von seiner Seite weicht. Und dieser sieht nun seine große Chance gekommen, denn er ist nicht nur Kriminalpolizist, sondern auch ein hoffnungsvoller Schriftsteller.