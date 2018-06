Im Wasser als Meerjungfrau

Anzeige

Das 5-Smiley-Kinderhotel Buchau liegt am Südufer des österreichischen Achensees ist in Sachen Familienurlaub mit allen Wassern gewaschen. Das liegt am eigenen Wassersportzentrum direkt am „Tiroler Meer“ und dem „Was-sErleben“ im Hotel, in dem sogar immer mehr Meerjungfrauen auftauchen.

„Mermaids“ in fantastischen Schwimmkostümen mit glitzernden Flossen gleiten elegant durch das Wasser, perfektionieren Bewegungsabläufe und atemberaubende Kunststücke: Meerjungfrau-Schwimmen ist in Rieser’s Kinderhotel Buchau****S in Eben am Achensee bei den kleinen Gästen ein richtiger Publikumsmagnet. Vor allem Mädchen eifern in eigenen Kursen Arielle, der schönsten aller Meerjungfrauen, nach. Mermaid-Schwimmen ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die innerhalb der professionellen Kinderbetreuung sechsmal pro Woche elf Stunden geboten wird.

Vom Hotel aus fällt der Blick gleich auf den neugestalteten Badeteich mit edlen Strandkörben und einer gemütlichen Almhütte. Die Buchau gilt als einer der schönsten und kinderfreundlichsten Badestrände am malerischen Achensee. In der Wassersportschule können schon Sechsjährige Kurse im Windsurfen oder Optisegeln belegen. Gratis Kite-Schnupperkurse am Land gibt es für Hotelgäste auf Anfrage. mk