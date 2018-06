Immer mehr Banken verlangen Abhebegebühren

Anzeige

Am Geldautomaten an der Ecke mal eben 20 Euro abheben? Für viele Bankkunden ist das entweder gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr kostenlos möglich. Eine wachsende Zahl von Instituten verlangt inzwischen, mindestens 50 Euro aus dem Automaten zu ziehen. Verbraucherschützer sehen das kritisch. „Aus unserer Sicht ist es problematisch, wenn Institute, die bereits Gebühren für die Kontoführung erheben, auch noch Entgelte fürs Abheben von Beträgen unter 50 Euro am Geldautomat verlangen“, sagt Finanzmarktwächter Kay Görner von der Verbraucherzentrale Sachsen.