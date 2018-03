Immer weniger Sonderpädagogik-Referendare

Anzeige

Sie werden dringend für die Integration behinderter Schüler an Regelschulen gebraucht. Doch die Zahl der Sonderpädagogik-Referendare in Baden-Württemberg ist weiter rückläufig. Im vergangenen Jahr starteten im Südwesten lediglich 310 Lehramtsanwärter in das Referendariat. Zum Vergleich: 2016 begannen 356 Referendare, 2015 waren es 463. „Dass ausgerechnet die Anzahl an Referendaren bei den Sonderpädagogen rückläufig ist, ist sehr beunruhigend“, sagte SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei. Der Lehrermangel bei Sonderpädagogen erschwere die Umsetzung der Inklusion.