In der Breite verbessert

Hinter dem FV 08 Hockenheim II liegt mit Tabellenplatz vier die erfolgreichste Spielzeit seit vier Jahren. „Unsere Zielvorgabe war, bis zum Ende oben mitzuspielen. Das haben wir fast erreicht, jedoch haben uns einige Punkte gefehlt, um es unter die Top zwei zu schaffen“, führt FV-Trainer Dominik Leiß aus.

„Wenn man sieht, dass wir in der oberen Tabellenhälfte die wenigsten Tore geschossen haben, kann man erkennen, dass wir in vielen Spielen die effektivere Mannschaft waren.“ Der FV 08 Hockenheim II war stets ein Garant für enge Spiele, zudem hatte Hockenheim mit Denis Husic einen Kunstschützen in den eigenen Reihen, der sehenswert mit direkten Anstoßtoren auf sich aufmerksam machte.

Aber auch die Defensive präsentierte sich so stabil wie seit Jahren nicht mehr. Leiß findet also eine Basis vor, auf der er durchaus aufbauen kann. Der Stamm des Kaders bleibt zur neuen Saison fast zusammen, es verlassen lediglich Ergänzungsspieler, die nur sporadisch am Spielbetrieb teilgenommen haben, den Club.