Ein Ereignis, mehr als 70 Regierungschefs gedachten des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Dazu hielt die deutsche Bundeskanzlerin die Festrede.

Was war damals vor 100 Jahren geschehen? An der Front in Frankreich kapitulierten die Streitkräfte. Die deutschen Truppen zogen ab in eine Heimat, in der das Chaos herrschte. Eine Revolution tobte, Kommunisten und Sozialisten kämpften um die Macht. Die Versorgung und öffentliche Ordnung brach zusammen. Inzwischen haben die Kriegsgegner einen „Friedensvertrag“, ohne die Deutschen, aufgestellt. Er sah eher nach einem „Racheplan“ mit der Vernichtung des deutschen Volkes aus.

Außer Gebietsverlusten waren es Forderungen an ein hungerndes und frierendes Volk, die nicht zu erfüllen waren. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, marschierten französische Truppen in Deutschland ein, besetzten das Ruhrgebiet, um die Kohlelieferungen zu forcieren. In dieser Zeit erfroren und verhungerten Millionen Kinder und alte Menschen im Land, Opfer, die selten erwähnt werden. So steigerte sich der Hass gegen die Franzosen. Bis ein „Retter“ kam. Er hat die Franzosen vertrieben, und wurde vom Volk gefeiert. Bekannt ist, dass dieser „Retter“ uns zu einem neuen Weltkrieg führte.

Oh Straßburg, du wunderschöne Stadt. Wer will, kann im Münster die deutschen Kaiser an den großen Fenstern an den Seiten bewundern, keine französischen Könige.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018