Indien-Krimi voller Kontraste

Abir Mukherjee nimmt den Leser in seiner Sam-Wyndham-Reihe mit auf die Reise ins Indien zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft. Im Roman „Ein notwendiges Übel“ wird in Kalkutta im Sommer 1920 vor den Augen des Polizeibeamten Sam Wyndham der Thronfolger von Sambalpur, einem kleinen indischen Fürstentum, ermordet. Da die Briten in Sambalpur keine Hoheitsrechte haben, kann Sam dort nur als Privatmann ermitteln. Abir Mukherjee gelingt es hervorragend, den unermesslichen Luxus der Eliten neben die tiefe Armut der Massen zu stellen. Indiens Widersprüchlichkeit mit seiner Farbenpracht und Exotik, aber auch mit seinen tiefen gesellschaftlichen Gräben sowie komplizierten politischen Verhältnissen kennzeichnet diesen spannenden Roman (Abir Mukherjee: „Ein notwendiges Übel“, Heyne, München. 496 Seiten, 9,99 Euro). dpa

