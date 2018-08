Individualisten treffen auf Legende

Anzeige

Natürlichkeit ist Trumpf

In Gedenken an „La Paula“ und ihr Engagement wurden vor wenigen Jahren die Ferienwohnungen Paula Wiesinger Apartments & Suites erbaut. Sie sind in Besitz der Hans-&-Paula-Steger-Stiftung, die sich weiterhin um das „Lebenswerk“ ihrer Gründerin, den Erhalt der traumhaften Natur auf der Seiser Alm, kümmert. Den Naturgenießern legen die Apartments ein stilvolles Ambiente zu Füßen – das Panorama der Seiser Alm zum Greifen nahe, die Berglandschaft Südtirols vor Augen. Natürliche Materialien wie heimische Holz- und Steinarten verleihen den modernen Räumlichkeiten Flair und Gemütlichkeit. In perfekt ausgestatteten Küchen entfalten sich die Gäste kulinarisch. Wer sich am Morgen lieber bedienen lässt: Am Frühstücksbuffet warten duftende Brötchen, Milch- und Fleischprodukte aus der Region, täglich Prosecco und frisch zubereitete Eierspeisen.

Was viele am Hotelurlaub schätzen – Wellness und Fitness – damit können auch die Paula Wiesinger Apartments & Suites aufwarten. In der stilvollen Vajolet Wellnesslounge ist Entspannen angesagt. Finnische Sauna und Dampfbad, Infrarotkabine und Salounge, Ruheraum und Massagen runden die „Bergwellness“ in den Dolomiten ab. Im Fitness- und Gymnastikraum powern die Sportlichen an modernen Geräten.

Wer seine freien Tage am liebsten in Privatsphäre verbringt und in seinem Urlaub Wert auf Freiheit und Ungebundenheit legt, der ist in den Paula Wiesinger Apartments & Suites in Seis an einer tollen Adresse. „La Paula“ bietet exklusive Wohnwelten, umgeben von Natur pur und gespickt mit willkommenen Serviceleistungen. Ein Tipp ist eine Wanderung am Hans-und-Paula-Steger-Gedächtnisweg, der 4,5 Kilometer von Compatsch nach Saltria führt. mk

