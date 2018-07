Individuell vor Ort

Anzeige

Wieso sein Bett mühsam und unsicher im Versandhandel bestellen, wenn man es doch einfach und zuverlässig vor Ort finden kann? Schon seit über 30 Jahren ist Betten Knoll der Anlaufpunkt für Kunden, die hochwertige und preiswerte Betten in Mannheim suchen. Die Filiale von Betten Knoll in Heidelberg berät ihre Kunden sogar schon seit 40 Jahren. Mit mittlerweile zehn hochkompetenten Mitarbeitern führt Inhaberin Dr. Rosy Knoll das Bettenfachgeschäft erfolgreich und mit Leidenschaft.

„Seit dem Tod meines Mannes vor fünf Jahren leite ich den Laden alleine. Mein Mann sagte damals, die Leute glaubten, ich würde es nicht alleine schaffen und ich solle ihnen das Gegenteil beweisen. Ich denke, das habe ich geschafft“, ist Knoll stolz. Die studierte Juristin baute nach der Heirat mit ihrem Mann zusammen den Laden auf. „Für mich ist es erfüllend, vor Ort im Laden den Kunden zu helfen. Diese Anonymität der Online-Shops ist nichts für uns“, so Knoll. Da laut Knoll 90 Prozent der Kunden wegen Rückenproblemen und Schlafstörungen in den Laden kommen, brauchen sie eine genaue und individuelle Analyse. „Man muss es so lange probieren, bis man wirklich das Richtige gefunden hat“, weiß Knoll. Daher werden die Kunden auch nach dem Kauf intensiv weiter betreut. Diese persönliche Nähe zum Kunden sei besonders wichtig für eine optimale Beratung, so Knoll. „Oberflächliche Informationen wie im Internet sind hier fehl am Platz“, ist sich Knoll sicher. Das Sortiment wird ständig an die Nachfrage der Kunden angepasst. Wie dem Geschäft von außen kaum anzusehen ist, wartet im Untergeschoss eine große Betten-Auswahl zum Testen und Ausprobieren. Um die Kunden bestmöglich zu beraten, werden Mitarbeiter bei Betten Knoll „aufs Dringlichste“ geschult, so Knoll. So dürfen sie erst nach etwa drei Jahren eigenständig beraten. „Im Bett kann man eben nicht lügen“, lacht Knoll und berät ihre Kunden daher nicht leichtfertig.

Bei Betten Knoll ist auch Nachhaltigkeit ein großes Thema. In beiden Filialen – in Heidelberg und Mannheim – sind auf dem Dach Photovoltaik-Anlagen installiert, um Sonnenstrom zu nutzen. Zudem stellt höchste Produktqualität sicher, dass die Wertigkeit der erworbenen Produkte langfristig anhält. „Wo mit Nachhaltigkeit anfangen, wenn nicht im Bett?“, sagt Knoll. miz