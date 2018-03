Ingenieure wurden als Künstler gefeiert

Über „Wahlverwandtschaften? Interferenzen zwischen Industriebau und dem Neuen Bauen 1925 – 1955“ sprach Rudolf Fischer, der Leiter des neuen Archivs der Avantgarden der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. © Lotz

Bensheim.Felsberg-Akademie? Nie gehört? Der Name taucht als Kooperationspartner einer Vortragsreihe des Museums Bensheim auf, die am Donnerstag mit einem Beitrag zur Architekturgeschichte eröffnet wurde. Holger Zinke, Initiator der neuen Akademie, stellte das Konzept eines Netzwerks zu Kultur und Naturwissenschaft vor, an dem derzeit etwa 25 Personen ehrenamtlich oder auf Honorarbasis arbeiten. Derzeit

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5289 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018