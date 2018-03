Anzeige

Neumann machte in seiner Rede in der Keltensteinhalle in Rippenweier klar, dass es auch um die Zukunft des Sängerkreises Weinheim geht und seine Auflösung droht, wenn keine Nachfolger in wichtigen Positionen gefunden werden. Der Anschluss an die Sängerkreise Heidelberg und Mannheim hätte gedroht, verbunden mit einem Verlust von Eigenständigkeit beim Unterbau und Bindeglied zum Badischen Chorverband.

Die Leistungen der aus dem Vorstand ausgeschiedenen Sangesfreunde wurden entsprechend gewürdigt. Ingrid Müller wurde für ihre herausragenden Verdienste im Vorstand zum Ehrenmitglied des Sängerkreises Weinheim ernannt. Außerdem erhielt sie, ebenso wie Willi Hamburger und Bernhard Schläfer, die Gründermedaille des Badischen Chorverbandes in Gold.

Im Sängerkreis hatten vergangenes Jahr der MGV Liederkranz Hemsbach und die Sängereinheit Edingen 150-jähriges Bestehen gefeiert. Der Frauenchor des Sängerbundes Oberflockenbach wurde 25 Jahre alt. Neue Chorleiter gab es beim Sängerchor Ursenbach mit Jun Won Lee, beim Frauenchor Cara Mia Laudenbach mit Luca Baraldo und beim Sängerbund Heddeseheim mit Franz-Josef Siegel. Der Vorsitz wechselte bei der Sängereinheit Leutershausen mit Michael Lang und beim MGV 1859 Neckarhausen mit Josef Stein.

Im Gebiet des Sängerkreises gab es 14 Konzerte, aber leider auch die Auflösung des Frauenchors des MGV „Eintracht“ Weinheim. Die Männer bilden weiterhin eine Chorgemeinschaft mit Sulzbach. Der Sängerkreis bot fünf Workshops für Jugendchöre, Stimmbildung, Gesangstechnik, für Stimmen ab 60 und eine „Reading Session“ an, zudem einen Vizechorleiter-Kurs. „Der Chorgesang lebt“, sagte Rudi Neumann angesichts der zahlreichen Ereignisse im Sängerkreis, dessen kulturelle Verdienste auch Rippenweiers Ortsvorsteherin Anja Blänsdorf in einem Grußwort würdigte. Ausgerichtet hatte den Kreissängertag die Sängervereinigung Rippenweier mit Vorsitzendem Dirk Jörder, wobei er musikalisch vom Frauenchor „Salto Vocale“ eröffnet worden war. dra

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018