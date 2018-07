Anzeige

Stuttgart.Die Mercedes C-Klasse bekommt ein Update. Ab heute steht die meistverkaufte Baureihe des Stuttgarter Herstellers mit retuschiertem Design, modernisiertem Interieur und neuen Motoren bei den Händlern. Die Preise beginnen bei 35 034 Euro für die Limousine, 36 700 Euro für den Kombi, 40 466 Euro für das Coupé und 48 070 Euro für das Cabrio. Von außen nur an neuen Schürzen und neuen Scheinwerfern zu erkennen, bekommt die C-Klasse innen viele Neuheiten aus E- und S-Klasse – allem voran ein Lenkrad mit Sensortasten, ein digitales Kombiinstrument und einen größeren Bildschirm daneben.

Außerdem gibt es ein verbessertes Angebot an Assistenzsystemen sowie die Wellness-Anwendungen der Energizing Komfortsteuerung, so Mercedes. Am meisten tut sich aber unter der Haube. Dort gibt es eine Auswahl von sechs, jetzt durchweg mit Partikelfiltern ausgerüsteten Benzinern und drei Diesel. Sie decken ein Spektrum von 122 bis 390 PS ab. So kommt bei der Otto-Fraktion unter anderen ein 1,5-Liter-Motor mit 184 PS zum Einsatz, dem ein 48-Volt-Startergenerator zugeschaltet wird. Er verbessert das Beschleunigungsvermögen und reduziert den Verbrauch auf bestenfalls 6,0 Liter (CO2-Ausstoß: 136 g/km).