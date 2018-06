Integrativer Fanclub feiert Zehnjähriges

Anzeige

2008 wurde er gegründet, am Samstag, 28. Juli, feiert der Integrative Fanclub der TSG 1899 Hoffenheim sein zehnjähriges Bestehen. Und „Hoffe“ versüßt es seinen Fans mit der ersten Teilnahme an der Champions-League in der kommenden Saison. Das muss gefeiert werden.

Daher werden sich Mitglieder und Freunde des Fanclubs wir am Samstag, 28. Juli, in und rund um den Hectorsaal zu einem gemütlichen Sommerfest treffen. Einlass ist ab 15 Uhr, „Anpfiff“ um 15.30 Uhr und „Spielende“ gegen 20 Uhr. Neben Essen, Getränken und einer Tombola-Teilnahme gibt es am Einlass auch ein limitiertes Begrüßungsgeschenk.

Um besser planen zu können, bittet der Fanclub bis Freitag, 29. Juni, um Rückmeldung (inklusive Angabe der T-Shirt-Größe), wer zur Feier kommt. wn