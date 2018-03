Interaktive Nachwirkungen

Anzeige

Als App gestartet

Sharon Stone wurde seit ihrem Welterfolg als Femme fatale in „Basic Instinct“ (1992) selten so überzeugend in Szene gesetzt. Sie manipuliert, leidet und herrscht mit einer Durchlässigkeit, dass man die bald 60-Jährige als Kandidatin für die wichtigen US-Fernsehpreise im Auge behalten sollte. Mal sehen, ob sie Robin Wright aus „House of Cards“ ausstechen kann.

Im Gegensatz zu Stone sieht man dem Sechsteiler seine Vergangenheit jedoch an – in den USA lief „Mosaic“ zunächst als interaktives Krimirätsel über eine App. Die Nutzer bestimmten den Fortgang. Die Dialoge sind lang und wortreich, Streit- und Zwiegespräche manchmal so episch, dass man glaubt, man säße als Zuschauer vor einer Theaterbühne. Hierzu streut Soderbergh viele Hinweise und Informationen. Im traditionell dargereichten TV-Serien-Format ist das ungewohnt, die Handlung wirkt folglich entweder ein wenig langatmig oder eben faszinierend detailreich.

Wer kurzweilige Serien bevorzugt, könnte sich von Stone verzaubern lassen. Hobby-Sherlocks, die gerne rätseln, Indizien und Hinweise sortieren, sind hier sicherlich gut aufgehoben und schalten.

