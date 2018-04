Investitionen in den Standort Reichenbach

Anzeige

Vielseitiges Leistungsspektrum

Das Arbeitsspektrum des Apparatebauers umfasst sowohl theoretische Aspekte wie die Zeichnungserstellung als auch technische Bereiche wie das Einpressen von Bolzen und Buchsen. Auch das Laserschneiden und Stanzen von Stahl und Blech gehört zu ihren Leistungen. Durch die Bearbeitung mit dem Laser beziehungsweise durch das Stanzen wird das Objekt in eine zweidimensionale Form gebracht. Aufgrund seines großen Maschinenparks kann das Familienunternehmen eine große Vielfalt an Produkten herstellen. Die Mitarbeiter müssen nicht nur im Umgang mit den technisch anspruchsvollen Maschinen geübt sein, sondern auch auf die korrekte Handhabung mit den zu verarbeitenden Materialien. „Unsere qualifizierten Fachkräfte sind geschult durch einen oftmals schon jahrzehntelangen Umgang mit den empfindlichen Werkstoffen Edelstahl, Aluminium und Feinblech. Gerade beim sensiblen Fertigungsprozess Abkanten ist dies von großem Vorteil“, sagt Bremstaller. Ebenfalls zählen maßgeschneiderte Blechgehäuse und robuste Blechverkleidungen zum angebotenen Leistungsspektrum.

Für Mai ist die Anschaffung einer weiteren Laserschneideanlage, die es ermöglicht die Kapazität in diesem Bereich noch zu erhöhen, geplant. Zudem ist für den Sommer der Baubeginn für eine zusätzlichen Fertigungshalle vorgesehen. Diese Investitionen machen die Bedeutung des Standortes an der Bergstraße für den Apparatebauer deutlich, denn trotz der doch schwierigen topographischen Lage hält der Familienbetrieb an Reichenbach als Produktionsstandort fest. Auch in der Zukunft sind weitere Investitionen nicht ausgeschlossen.

TÜV-qualifizierter Betrieb

Ein entscheidendes Merkmal des Unternehmens ist der hohe Qualitätsstandart. In regelmäßigen Abständen lässt sich Reichenbacher Apparatebau vom TÜV qualifizieren. Der Familienbetrieb ist beispielsweise nach DIN EN ISO 9001:2008 für die Feinblech-, Aluminium- und Edelstahlverarbeitung zertifiziert. Aufgrund seiner internen Qualitätsstandards kann er sich jederzeit mit anderen Unternehmen der Branche messen lassen. Ergänzend finden regelmäßige Kundenaudits statt. Außerdem verfolgt der Apparatebauer eine strenge Umweltpolitik. So wird 80 Prozent der benötigten Energie aus regenerativen Quellen bezogen. Teile der benötigten Energie werden durch die eigenen Photovoltaik-Anlagen selbst produziert. Aber auch in den Bau eines eigenen BHKWs (Blockheizkraftwerk) und in die Regenwassernutzung für Toiletten und Außenanlage wurde in den vergangenen Jahren investiert. „Ziel des Umweltmanagementsystems ist eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Umweltleistung sowie die Einhaltung der rechtlichen und anderen Verpflichtungen. Dazu zählt die jährliche Verbesserung messbarer Ergebnisse wie Energieverbrauch und Abfallaufkommen“, sagt Bremstaller.

Design und Funktionalität

Ein ansprechendes Design und Funktionalität müssen sich nicht ausschließen. Der Apparatebauer will für seine Kunden die Verschmelzung von beidem schaffen. Bremstaller fügt an: „Design kann begeistern – dies gilt besonders dann, wenn das Design der Funktion eines Gerätes auch noch förderlich ist. Unsere Spezialisten für Gehäusedesign sind Techniker und Künstler gleichermaßen.“ Das Team begleitet den gesamten Prozess der Produktentwicklung: Von der ersten Beratung in der Konzeptionsphase über die Konstruktion und den Prototypen bis hin zur Serienreife ist Reichenbacher an der Seite seiner Kunden. Der persönliche Kundenkontakt ist den Mitarbeitern besonders wichtig. Durch das genaue Zuhören, wenn die Kunden ihre Vorstellungen darlegen, bekommt das Team nicht nur eine genaue Vorstellung, sondern schließt sich dem Kreativprozess aktiv an und entwickelt weiterführende Ideen. Auf diese Weise werden gemeinsam Lösungen rund um das Produkt herum geschaffen.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Phase der Produktvorstellung gelegt werden. In diesem ersten Schritt, wenn man das Produkt meist nur vage beschreiben kann, ist eine effektive Vorgehensweise ausschlaggebend. So müssen Aspekte wie Gestaltung, Identität, Technik und Kosten bedacht werden. An diesem Punkt ist das Familienunternehmen der richtige Ansprechpartner. Das Team arbeitet gemeinsam mit dem Kunden dessen Vorstellungen aus. red/pr

