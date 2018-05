Israel gewinnt bei Song Contest

Anzeige

Ein Eurovision Song Contest mit Überraschungen: Deutschland stoppt seine Serie von Misserfolgen und landet mit Michael Schulte auf dem vierten Platz. Und Israel gewinnt mit einem ungewöhnlichen Song und einer ungewöhnlichen Sängerin. Die Siegerin Netta (25, Bild) aus Israel erhielt 529 Punkte. Ihr Lied „Toy“, das Korea-Pop, Hip-Hop und orientalische Elemente mit Stimmeffekten und Gacker-Klängen verbindet, hat eine Botschaft vor allem an Frauen: Nehmt euch an, so wie ihr seid und seid stolz auf euch selbst. Ihr seid nicht das Spielzeug (englisch: toy) von Männern.