Italo-Metal sorgt für eine schweißtreibende Show

Es dampft im Café Central: Heiße Sounds von „Lacuna Coil“ und der Schweiß der tanzenden Musikfans. Für die italienische Metal-Band um Frontfrau Cristina Scabbia weniger ein Problem, für manche Fans eher. Die müssen ab und zu mal nach draußen zum Luftschnappen.

Was sie aber drin geboten bekommen, entschädigt: Die Mailänder beweisen eindrucksvoll, warum sie zur Speerspitze ihres Landes in ihrem Musik-Genre gehören. Einerseits sehr melodisch, dann aber wieder metallisch bis hin zu den harten Death-Metal-Growls von Andrea Ferro, deckt die Band ein ziemlich weites Spektrum an musikalischen Einflüssen ab.

Das zeigt sich auch an der Bandbreite des Publikums. Da sind die eingefleischten Rocker dabei, aber auch etliche junge Leute, die die Band mit ihren am Zeitgeist angelehnten Songs anspricht. Der Saal im Café Central ist vollgestopft bis an den Rand. Nach verhaltenem, sehr melodischem Beginn, bei dem die Personen auf der Bühne aufgrund der andauernd wechselnden Scheinwerfer kaum zu erkennen sind, geht es in die Vollen. Der Kontrast zwischen der sanften Alt-Frauenstimme und dem männlichen Reibeisenorgan macht die Besonderheit aus. Leise, akustische Momente werden abgelöst von brachialen Krachern, aber auch einprägsamem zweistimmigen Gesang. Im Gepäck hat die Band neben dem vor zwei Jahren entstandenen Album „Delirium“ auch die neue Live-DVD „119“, die genau am Auftrittstag erscheint.

Professionelle Performance

Dass die (englischsprachigen) Songs nicht nur in Italien eine begeisterte Fan-Schar finden, sondern auch in der Sauna des Café Central, zeigt sich bereits bei den ersten Klängen. Die Gäste gehen bis in die letzten Reihen mit, singen, klatschen, bis der Schweiß in Strömen läuft, und sind von der professionellen Performance beeindruckt.

Denn „Lacuna Coil“ hat es nicht nur musikalisch drauf, die Band bietet auch etwas fürs Auge. Die Instrumentalisten sind Gothic-Einflüssen angelehnt, weiß-gruselig geschminkt, was mit zunehmendem Konzert in der Hitze ins Fließen kommt. Als „definitly a hot show in every way“, einer im wahrsten Sinne des Wortes heißen Show, bezeichnet Cristina Scabbia augenzwinkernd den Auftritt.

Das kleine Energiebündel gibt den Songs, so heftig sie auch sein mögen, mit ihrem Organ einen melodiösen Anstrich. Wohl nur wenige Bands vollführen derart virtuose Ausschläge in alle Richtungen und verbinden sie mit einem sehr druckvollen Sound, der im Saal sehr gut rüberkommt. Dass sich selbst so bezeichnende Death- und Nu-Metaller auch ganz sanft können, zeigt die Ballade „When a dead man walks“. Diese war im Vorfeld von den Fans auf Facebook stark nachgefragt worden, deshalb fand sie jetzt auch ihren Niederschlag im Live-Programm.

„My Wings“, „Blood, Tears, Dust“ oder „Tight Rope“ sind andere Stücke, die das Vorurteil absolut widerlegen, bei der Musik der Truppe könnte es so heftig zugehen, dass kaum noch ein paar zusammenhängende Töne zu erkennen wären.

Im Gegenteil: Was „Lacuna Coil“ in Weinheim präsentieren, ist für Metal-Begriffe fast schon mainstreamtauglich. Die Growls werden eher dezent eingesetzt, passen sich in die Songstruktur ein, wechseln sich mit Gesangduetten ab.

Gründungsmitglied Marco Coti Zelati (Bass, Gitarre, Keyboard), der neue Schlagzeuger Ryan Blake Folden und Gitarrist Diego Cavallotti sorgen für den instrumentalen Unterbau, der manchmal fast ein bisschen geleckt rüberkommt. Treibende Rhythmen, eine wummernde Double-Bassdrum, filigrane Gitarrenriffs: Die Band zeigt, warum sie schon mehrmals für das Kultfestival in Wacken verpflichtet wurde und bereits die ganz Großen der Szene auf deren Tour begleiten durfte.

„Nothing Stands in Our Way“ heißt es ganz zum Schluss, es ist die letzte Zugabe. Schweren Herzens müssen dann die Fans doch zu später Stunde den Weg nach Hause antreten – verschwitzt und um zwei Stunden hervorragender Musik reicher. tom

