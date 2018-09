Jede Reise ein Unikat

Seit 1970 ist Explorer Fernreisen der Experte für Fernreisen. Es gibt so viel zu entdecken – und Explorer Fernreisen hilft dabei. Kunden profitieren von der professionellen Fachberatung der Mitarbeiter – individuell, persönlich, kompetent und immer flexibel angepasst. „Bei uns gibt es nichts von der Stange“, sagt die Mannheimer Filialleiterin Susanne Huber. Für sie ist es besonders wichtig, dass jede Beratung ganz persönlich abgestimmt wird: „Unsere Kunden kommen mit ganz individuellen Wünschen und Erwartungen an eine Fernreise auf uns zu. Unser Ziel ist es, mit viel Kreativität und all unserer Erfahrung jedem Kunden ein perfekt zugeschnittenes Programm anzubieten. Somit ist jede Reise von Explorer ein Unikat.“

Absolute Flexibilität

Mit vielfältigen Reisebausteinen findet das Explorer-Team für Urlaubssuchende zwischen Erlebnistouren und Luxushotels, zwischen Städtereisen und Strandurlaub immer das passende Angebot für alle Altersklassen und Interessengebiete. Dabei setzen die Mitarbeiter in allen Programmen auf absolute Flexibilität. Alle Leistungen lassen sich rund um die Welt frei kombinieren. Und das Explorer Fernreisen-Team weiß wovon es spricht. Die Fachberater waren selbst schon auf allen Kontinenten unterwegs und können daher auch bei exotischen Zielen mit eigenen Erfahrungen punkten. Als Reiseveranstalter haben sie außerdem den direkten Draht zu Partnern in den Zielgebieten. So können schnell auch spezielle Wünsche verwirklicht werden.

Diesen Monat sind die neuen Kataloge für Afrika und den Indischen Ozean, Asien und Arabien sowie Südamerika und die Karibik erschienen. Mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten

können Kunden aus ihrem Strandurlaub, Städtetrip oder ihrer Erlebnisreise eine einmalige und individuelle Multi-Destinationsreise machen.

An den schönsten Stränden Thailands oder der Karibik entspannen und das

kristallklare Wasser auf den Seychellen oder in der Südsee genießen – Explorer Fernreisen macht es möglich.

Round the World

Ein „Round the World“-Ticket ist der

Schlüssel zu einem unvergesslichen Reiseerlebnis. Einfach mal eine Auszeit nehmen: Ob in drei Wochen oder 12 Monaten – eine Weltreise an die

schönsten Strände, in die buntesten Metropolen, auf die höchsten Berge oder die längsten Straßen der Erde ist oft günstiger als man denkt. Dank einer großen Auswahl an Round the World-Optionen mit den besten Fluggesellschaften sind auch Weltreisen mit außergewöhnlichem Verlauf oder Teilabschnitte möglich. Einfach mal in der Explorer Fernreisen-Filiale in der Mannheimer Innenstadt vorbeikommen, professionell und individuell beraten werden, sich von den freundlichen Mitarbeitern die Traumreise zusammenstellen lassen – und dann entspannt losstarten. Sicher und aus einer Hand bietet Explorer Fernreisen ein schlüssiges Gesamtkonzept, das im Hinblick auf Preis, Qualität, Leistung, Sachkompetenz und Service aufgeht. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.09.2018