Jenseits vom Nudelsalat

Zwischengang: Maniok

Auf dem Herd köchelt es schon seit Betreten der Küche. Denn „der Snack, den wir jetzt kochen, ist giftig, wenn er roh ist“. Nennstiel spricht von Maniok. Später werden die Streifen noch frittiert. Dazu eine selbst gemachte Mayonnaise – in zwei Varianten. „Das Geheimnis dabei ist das viele Rühren. Eigelb und Senf so lange verquirlen, bis das Gemisch kleine Blasen schlägt. Dann tröpfchenweise das Öl dazugeben.“ Der Anwalt hätte aber nicht bei verschiedenen Kochshows gewonnen, wenn er normale Mayo servieren würde. „Limettensaft und -abrieb“, sagt er, während die saure Frucht an der Reibe schabt. Salz und Pfeffer dazu, und ein luftig bitzelnder Geschmack macht sich auf dem Gaumen breit. Der zweite Dipp nutzt das Limetten-Konstrukt als Basis. Eine scharfe koreanische Chili-Paste (Sempio) gibt den gewissen Kick. Geschmacklich sollen die Maniokstreifen Kartoffeln ähneln, frittiert sind sie wie Pommes. Nur frischer, knackiger und irgendwie ausgefallener.

Hauptgang: Der Salat und mehr

Der asiatische Salat – deswegen hat Nennstiel eigentlich eingeladen. Die Krönung des Tages. Beim Kleinhacken der verschiedenen Kräuter macht sich bereits ein aromatisch, herber Geruch breit. Minzig, pfeffrig duftet es – mit einem Hauch von Lakritz und Estragon. Die Rede ist von Thai Basilikum. Marie hackt unermüdlich. Nach dem Basilikum geht es Zitronengras, Koriander und Ingwer an den Kragen. Papa Bernd steht auf der anderen Seite der Küchentheke und schneidet die Papaya. Doch irgendetwas ist anders. Dieser süße Geruch fehlt – und die typische orangene Farbe. „Wir nehmen grüne Papaya, also eine unreife. Sonst würden wir einen großen Bogen darum machen. Aber für den Salat ist das klasse.“ Wie Kohlrabi, nur exotischer schmeckt diese unfertige Frucht. Mit dem Hobel produziert Nennstiel ganz feine Streifen. „Ein Fingerschutz ist was für Anfänger“, entgegnet er den Einwänden seiner Tochter grinsend. Die restlichen Zutaten – dazu gehören auch Sellerie und Sojasprossen – zusammen in eine Schale und die Soße wieder nach Gusto zusammenstellen. So sieht Nennstiels Kochen aus. „Jedes Mal schmeckt der Salat ein bisschen anders“, sagt er. Zitronensaft und -abrieb, Petersilie, Knoblauch, süße Chilisoße. „Da fehlt aber noch einiges“, sagt Marie. „Ja ja...“, erwidert der Küchenchef, eilt herbei und gibt Sesamöl, Teriyaki-Soße und Limettensaft dazu. Für das Auge aber auch für den Geschmack und ein Knistern im Mund sorgen frittierte Algen, die der Hobbykoch auf dem Salat drapiert.

„Salat mit Garnelen“ sollte es geben. Nennstiel aber präsentiert verschiedene Beilagen. Beilagen deshalb, weil der Salat hier im Mittelpunkt steht. Flanksteak, Spanferkel (sous-vide gegart; fünf Stunden bei 70 Grad) und natürlich die Garnelen. All das wird auf dem sogenannten „Big Green Egg“ – also dem großen grünen Ei – gebraten. Ein Keramikgrill, der die Wärme speichert. Bei den Garnelen ist Nennstiel besonders wichtig, dass es sich um argentische Rotgarnelen und um einen Wildfang handelt. „Der Rest schmeckt nur noch nach Ammoniak“, sagt er.

Auf Nennstiels Balkon, der in den grünen Garten herein ragt, sitzt die Truppe noch zusammen, trinkt Wein und lässt das sommerliche Essen noch ein Weilchen auf sich wirken. Inspiration – das ist der richtige Ausdruck, will man Bernd Nennstiels Kochkunst beschreiben.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018