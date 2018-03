Jetzt sind die Piraten los!

Anzeige

Liebe Kinder, was habe ich mich gefreut! So viele tolle Bilder und Bastelwerke habt ihr an die Redaktion dieser Zeitung geschickt und euch damit für eine ganz besondere Reise beworben: nämlich zur Voreröffnung von Deutschlands erstem Piratenhotel im Feriendorf des Legoland Deutschland Resorts! Neben der Übernachtung für die ganze Familie gibt’s noch Parktickets für den Saisonstart am Samstag, 24. März.

Und weil ich so toll gebastelt habt, schicken wir für die Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung die Familie Putze ins bayerische Günzburg. Für unsere neue digitale Bruhrainer Zeitung geht die Familie Reidl auf die Pirateninsel. Gefreut haben sich unsere Gewinner sehr – vor allem Maximilian Putze. Der fast Fünfjährige wohnt in Hockenheim und seine Mama Myriam hat mir erzählt, das er sein tolles Bild gemeinsam mit seinem kleinen Bruder Julian und ihr gebastelt hat. Darauf sind die Lego-Piraten zu sehen, die sich auf ihrer Schatzinsel tummeln. Lustig fand’ ich, dass sich Maximilian selbst in das Bild mit eingebaut hat – als cooler Pirat.

Kinder, ihr habt alle so tolle Sachen gestaltet – dafür möchte ich mich bedanken! Und weil unserer Jury die Auswahl so schwer gefallen ist, überraschen wir noch ein paar junge Künstler zum Beispiel mit Familieneintrittskarten fürs Bellamar in Schwetzingen, Tickets für tolle Veranstaltungen in der Hockenheimer Stadthalle beziehungsweise kleinen Dankeschöngeschenken.