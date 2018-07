Josef Kast stellt Bilder aus

Anzeige

Im Kreuzgang des Pfarrhauses von St. Laurentius werden noch bis zum Sonntag, 29. Juli, Aquarelle und Acrylbilder von Pfarrer i. R. Josef Kast gezeigt. Bei der Eröffnung am Sonntag stand der ehemalige Geistliche der Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg bei einem „Treff auf der Trepp“ im Mittelpunkt. Im Zentrum der Bilderschau, die viele Themen enthält, stehen, wie berichtet, Serien zu den Aposteln und zum Kreuzweg. Geöffnet ist die Ausstellung sonntags von 12 bis 14 Uhr, montags, dienstags und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr, donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr und von 18.30 bis 21 Uhr. Wer eines der Bilder für sich haben möchte, wird um eine Spende gebeten, die der Peru-Partnerschaft der Gemeinde mit Abancay zufließt. Bei einer Finissage am Donnerstag, 26. Juli, wird Dr. Udo Stenz, Pfarrer in Ludwigshafen, Schaffen und Werk des Malers würdigen. dra