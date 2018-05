Jubel bei den Königlichen von Real Madrid

Anzeige

Kiew.Riesiger Jubel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im spanischen Madrid: Tausende Fans von Real Madrid haben den 13. Champions-League-Triumph bis in die frühen gestrigen Morgenstunden auf den Straßen und Plätzen gefeiert. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Samstag in Kiew gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool mit 3:1 (0:0) durch.

Bei der Siegerehrung reckte Madrids Marcelo den Pokal in die Höhe (Bild). Liverpool musste nach einer halben Stunde auf den ägyptischen Superstar Mohamed Salah verzichten, der mit einer Schulterverletzung ausgewechselt wurde. Bild: dpa