Jubiläen, Auszeichnungen, Anfänge – und eine Premiere

Bergstraße.Die Bergsträßer Weinkönigin Carolin Hillenbrand, die beim Weinmarkt in ihrer Heimatstadt Heppenheim zur Jahresmitte die Krone aufgesetzt bekam, ist bereits die dritte Regentin aus einer Familie: Vor ihr waren bereits Mutter Beate (1985) und ihre ältere Schwester Melanie (2011) in Amt und Würden.

* Er brauchte einen zweiten Anlauf für seine erste Rede im Deutschen Bundestag: Der im Herbst 2017 neu gewählte Bergsträßer FDP-Abgeordnete Till Mansmann war bei seinem ersten Anlauf Opfer eines Geschäftsordnungsantrags der AfD geworden.

* Der Mainzer Kabarettist und Karnevalist Lars Reichow wurde Ende Januar in Bürstadt vom örtlichen Karnevalsverein mit dem Courage-Orden geehrt.

* Wolfgang Freudenberger, langjähriger Leiter der Heinrich-Metzendorf-Schule, wurde Ende Januar feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

* Zum 20. Gründungstag der Wirtschaftsförderung Bergstraße im April kam Ministerpräsident Volker Bouffier nach Heppenheim.

* Auch drei zehnjährige Bestehen wurden im zu Ende gehenden Jahr gefeiert: 10 Jahre Nibelungensteig, 10 Jahre Neue Wege und ein seit zehn Jahren währendes Engagement der Karl-Kübel-Stiftung im „Weltwärts“-Programm der Bundesregierung, mit dem junge Menschen für mehrere Monate zu Hilfseinsätzen nach Indien und auf die Philippinen entsendet werden.

* Das Odenwald-Institut auf der Tromm begeht im Juli sein 40-jähriges Bestehen.

* Vor 80 Jahren wurde der Kreis Bergstraße gegründet – Anlass für einen großen Festgottesdienst im Sommer und eine Festveranstaltung im November mit einem Konzert der Starkenburg-Philharmoniker.

* Manfred Burkart ist neuer Chef der Polizeidirektion in Heppenheim. Am 1. Dezember wurde er feierlich in sein neues Amt eingeführt – gemeinsam mit dem neuen Kripochef Andreas Wolk, der zugleich sein Stellvertreter ist. seg

