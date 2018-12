Jugendliche können aktiv werden

Im Frühjahr 2019 startet der Stadtjugendring Weinheim mit stadtweiten Workshops zur Jugendbeteiligung in Weinheim. Hier werden 13- bis 16-jährige Jugendliche aus allen Stadt- und Ortsteilen in ihren Sozialräumen zu fünfstündigen Kreativ-Workshops eingeladen. Mit der „Design Thinking“-Methode (Kreatives Denken) werden zukunftsorientierte Ideen für ein jugendattraktives Weinheim entwickelt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Unter dem Motto #DEINweinheim sind Jugendliche eingeladen, sich zu engagieren und ihren Lebensraum mitzugestalten. Sie können sich einmischen und mitmachen, ihre Anliegen werden ernst genommen. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit steht dabei im Fokus der Aktion, denn nach den Workshops werden die Jugendlichen von Mitarbeitern des Stadtjugendrings bei der möglichen Weiterentwicklung und Umsetzung ihrer Ideen begleitet. Für jeden Sozialraum steht ein Ansprechpartner zur Verfügung.

Unterstützt werden die Verantwortlichen des Stadtjugendring Weinheim durch die Weinheimer Jugendmedien, die im Rahmen ihrer Jugendmarke „YOUmatter – Im Netz. Überall“ per se den Kindern und Jugendlichen ihre Verantwortung für die Gesellschaft vermitteln und Wege aufzeigen, wie man sich für diese einsetzen kann. Die Workshops werden medial dokumentiert und der Verlauf der Workshop-Reihe dargestellt. Nicht nur in der YOUmatter-App, sondern auch auf der Aktionswebseite unter www.deinweinheim.de und auf www.stadtjugendring-weinheim.de sind der Prozess und die Ergebnisse für alle aktuell und auch zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar.

Die Jugendbeteiligung ist seit 2015 in der Gemeindeverordnung des Landes Baden-Württemberg verortet. Für den Stadtjugendring ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein integraler Bestandteil der Jugendarbeit und seit 2016 eine zentrale Aufgabe in allen Arbeitsfeldern und für das Gemeinwesen. Damit ist das Beteiligen der Kinder und Jugendlichen in Weinheim kein „Muss“, sondern vielmehr die Kür und eine notwendige Maßnahme für die weitere Entwicklung der Kommune.

Neun Veranstaltungen

Ziel ist es, die jungen Menschen mit in die Gesellschaft einzubeziehen. Jeder und jede Einzelne kann und soll sich an der Entwicklung des Gemeinwesens beteiligen. Jede und Jeder ist groß und alt genug, Gehör zu finden. Dies macht eine sozialräumliche Orientierung ebenso notwendig, wie ein interkulturelles und sensibles Verständnis für Milieus. In ihrem Sozialraum sind Kinder und Jugendliche die Experten – und zwar ihrer eigenen Sache.

Mit den Workshops starten der Stadtjugendring und die Weinheimer Jugendmedien Ende Januar. Es finden neun Termine in den jeweiligen Sozialräumen von 11 bis 16 Uhr statt. Zuvor sind Interessierte und Multiplikatoren (Gemeinderäte, pädagogische Fachkräfte und Sozialarbeiter, Jugendarbeiter, Eltern, sowie Kollegen der Stadtverwaltung), die mit Jugendlichen in Kontakt stehen, eingeladen, sich am Freitag, 18. Januar, um 17 Uhr im Alten Rathaus über die Hintergründe und Details zu informieren.

Dabei geben die Verantwortlichen Einblicke in die praktische Durchführung der Workshops, auch wird Urs Südhof von „68DEINS!“ Kinder- und Jugendbüro Mannheim des Stadtjugendrings Mannheim über die (praktischen) Erfahrungen von Beteiligungsprozessen mit jungen Menschen und den Gewinn für die Stadt dort berichten. Für das Gelingen des Beteiligungsprozesses ist es wichtig, dass die Teilnehmer „unter sich“ sind.

Daher werden die Workshops nur mit den Jugendlichen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, insbesondere Erwachsene, durchgeführt. wn

