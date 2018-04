Jugendliche zeigen ihre Produktion

Anzeige

Darmstadt.Am heutigen Donnerstag, 26. April, feiert „Das ganze Leben Traum und Ahnung“ der Theaterwerkstatt für Jugendliche Premiere in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt. Acht Monate beschäftigten sich die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren unter der Leitung von Nike-Marie Steinbach und Aylin Ünal mit E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“, entwarfen eigene Texte und eine eigene Formsprache dazu.

Ängste und Sehnsüchte

In Hoffmanns berühmter Erzählung geht es um Ängste und Sehnsüchte: fast vergessenes Gruseln aus der Kindheit, das einen irgendwie immer noch verfolgt, Sorge und Wut, von vertrauten Menschen nicht verstanden zu werden, die Sehnsucht nach der einen großen Liebe … Für die Bühne wurden diese Gefühlswelten von den jungen Darstellerinnen und Darstellern in Texte und bewegte Bilder übersetzt.

Nach „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind in der Spielzeit 2015/2016 setzt das Team seine Arbeit mit der Theaterwerkstatt für Jugendliche fort. Die ehemalige FSJlerin am Staatstheater Darmstadt und Tänzerin in einer Modern Dance-Gruppe Aylin Ünal entwickelt mit den Mitwirkenden die Choreografien der Inszenierung. Die Kostüme werden unter der Leitung von Anette Gärtner von Schülerinnen und Schülern der Freien Waldorfschule Darmstadt entworfen und hergestellt.