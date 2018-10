Jugendlicher mit Messer bedroht

Mit einem Messer hat ein Unbekanntereinen Jugendlichen bedroht und Bargeld gefordert. Der Junge konnte flüchten. Wie die Polizei berichtet, lief der 15-Jährige am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zu Fuß im Barbaraweg, als der Angreifer mit einem Messer in der Hand aus einem Gebüsch sprang und Geld verlangte. Der Jugendliche kehrte daraufhin um, flüchtete in Richtung Beckstraße und rief seinen Vater an, der die Polizei alarmierte.

Der Verdächtige ist männlich, 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Statur haben. Er sprach Deutsch mit tiefer Stimme und trug eine schwarze Sportjacke mit weißem Reißverschluss und Kapuze. Trotz intensiver Suche konnte der Täter bisher nicht gefunden werden. Zeugen des versuchten Überfalls werden gebeten sich unter der telefonnummer 0621/ 174 4444 an die Kriminalpolizei zu wenden. pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018