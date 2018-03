Jurastudenten sitzen Schwindel auf

Anzeige

Mit schöner Regelmäßigkeit veröffentlicht John Grisham seit rund 20 Jahren Romane mit spannenden Geschichten aus der Welt der Gerichte und Anwälte. In seinem neuen Roman „Forderung“ stellt er die Juristenausbildung in den USA und ihre Schattenseiten für die Studenten in den Mittelpunkt. Seine Kritik an den Verhältnissen gießt er in die Form einer spannenden, zugleich unterhaltsamen und mitunter amüsanten Erzählung.

Getragen wird der Roman von einer Gruppe junger Leute, die alle im letzten Jahr ihres Jurastudiums an der privaten Foggy Bottom Law School in Washington sind. Vor Jahren hatten sie Hoffnungen auf eine Karriere im Rechtsbetrieb gehegt, aber von ihrem Optimismus ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Situation ist mit Blick auf die Konkurrenz schwer: Washington quillt über vor jungen Juristen auf der Suche nach einer Anstellung. Wer überhaupt einen Job findet, muss gewaltige Einschränkungen in Kauf nehmen.

Dann deckt der Student Gordy eine ebenso clevere wie niederträchtige Konstruktion auf, die er seinen Freunden als große Verschwörung präsentiert. Foggy Bottom ist eine private Uni, die sich in erster Linie durch die von den Studenten verlangten hohen Studiengebühren finanziert. Da die Regierung freigebig Studentenkredite verteilt, können viele junge Leute ein Studium aufnehmen. Und da Rechtsanwälte häufig sehr viel Geld verdienen, sind sie optimistisch, ihre Kredite problemlos zurückzahlen zu können.