Just löst Bernhard ab

„Job Central“, getragen von Kommunen der Bergstraße und des vorderen Odenwalds, der Freudenberg Stiftung und dem Stadtjugendring, bleibt in festen Händen – und hat doch einen neuen Chef. Denn nach 16 Jahren im Amt des Weinheimer Oberbürgermeisters wurde jetzt in der Mitgliederversammlung Heiner Bernhard verabschiedet. Wie in einigen Grußworten deutlich wurde, hat sich der Ex-OB für „Job Central“ und grundsätzlich beim Thema Übergang Schule-Beruf hohe Verdienste erworben.

Die Versammlung wählte Manuel Just zum neuen ersten Vorsitzenden. Er kann diese Aufgabe momentan als Hirschberger Bürgermeister und später auch als Weinheimer Oberbürgermeister wahrnehmen, sein Stellvertreter ist der Hemsbacher Bürgermeister Jürgen Kirchner. Geschäftsführer Jürgen Ripplinger sowie die bisherigen Beisitzer Dr. Pia Gerber (Freudenberg Stiftung) und Wolfgang Metzeltin (Stadtjugendring) wurden in ihrem Amt bestätigt.

Manuel Just und Dr. Susanne Felger von der Kommunalen Koordinierungsstelle am Übergang Schule-Beruf lobten das Engagement des früheren Oberbürgermeisters, der sich immer wieder mit Nachruck für Job Central eingesetzt hatte. Dr. Felger: „Sein Engagement hat wesentlich dazu beigetragen, JC als anerkannten regionalen Akteur der Jugendberufshilfe bekannt zu machen und zu etablieren.“ wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018