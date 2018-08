Karten für Eichner und Hoffmann

Einhausen.Am heutigen Montag, 20. August, startet der Vorverkauf für die beiden Kulturveranstaltungen im November. Tickets sind im Bürgerbüro der Gemeinde Einhausen erhältlich.

Am 9. November sollen Alice Hoffmann und Bettina Koch als „Die Ään und das Anner“ für Spaß in der Sporthalle sorgen. In ihrem Programm „Knete, Kerle, Karma“ geizen sie nicht mit Seitenhieben gegen die Männerwelt und das Älterwerden. „Ein großer Spaß für alle Fans ,von Hilde’ aus der Serie Familie Heinz Becker“, heißt es in der Ankündigung.

Am 11. November steht Stefan Eichner auf der Bühne in der Sporthalle. Ein Mann, seine Gitarre und ein Koffer mit den schönsten Liedern von Reinhard Mey. Vorgetragen werden sie laut Ankündigung mit Witz und Wehmut - ganz passend zum jeweiligen Stück. red

