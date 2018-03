Kartoffel-Lauch-Gratin

Anzeige

150 ml Extra Saure Sahne

50 ml Milch

1 Ei

50 g geriebener Emmentaler

Meersalz

Pfeffer

Muskat

Butter zum Ausstreichen der Form

Zubereitung

Kartoffeln in Scheiben schneiden, in eine mit Butter ausgestrichene Form legen. Lauch längs halbieren und die Hälften in mundgerechte Stücke schneiden und auf die Kartoffeln legen. Saure Sahne mit dem Ei und der Milch gut verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den geriebenen Emmentaler zugeben und die Masse über die Kartoffeln gießen. Bei 220˚ C im vorgeheizten Backofen 10-15 Minuten überbacken.

