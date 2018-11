Katzen führen auf eine heiße Spur

Mit einem ungewöhnlichen Fall betraut der Engländer Mark Billingham seinen Serienhelden, den Inspektor Tom Thorne. Im neuesten Teil der Serie um Thorne geht es um „Die toten Katzen von London“. Dutzende Tiere wurden in der Hauptstadt getötet. Eigentlich ist so etwas kein Fall für die Kriminalpolizei, aber das Töten von Tieren gilt vielen Psychologen als Vorstufe zum Mord an Menschen. So soll Thorne einen potenziellen Mörder finden. Bei seiner Arbeit trifft er auf die frühere Kollegin Nicola Tanner, die ihrerseits mit spannenden Ermittlungen zu tun hat. Wie immer konzentriert sich Billingham auch in diesem Roman auf die Arbeit der Ermittler und gibt der Täterperspektive sowie psychologischen Spielereien wenig Raum (Mark Billingham: „Die toten Katzen von London“. Atrium Verlag, Zürich, 442 Seiten, 17 Euro). dpa

