Rhein-Neckar-Kreis.Die Ozeane versinken im Plastikmüll und die wertvolle Ressource Bioabfall wird zunehmend durch Plastik verunreinigt. Das Hauptproblem: Plastiktüten bestehen hauptsächlich aus Erdöl und benötigen etwa 20 Jahre, um sich zu zersetzen. Damit ist die Tüte aber längst noch nicht biologisch abgebaut. Übrig bleibt sie in Form von Mikroplastik, welches in die Nahrungskette, ins Grundwasser und in die Weltmeere gelangt.

Auch so genannte „kompostierbare Plastiktüten“ gehören nicht in den Bioabfall. Sie erfüllen zwar die Euro-Norm und zersetzen sich langsam, können allerdings innerhalb des verfügbaren Zeitfensters beim Vergärungsprozess nicht vollständig biologisch abgebaut werden. In den Vergärungsstufen „zerschmelzen“ diese Tüten und sind dann kaum noch im Kompost zu trennen.

Es ist also dringend an der Zeit, entschieden zu handeln! Unter dem Motto #wirfuerbio haben sich die AVR-Unternehmen deshalb jetzt einer Informations- und Aufklärungskampagne der deutschen Abfallwirtschaft angeschlossen. Das Ziel: die Bürger für das bewusste Mülltrennen zu sensibilisieren und damit den Plastikanteil im Bioabfall drastisch zu reduzieren. „Unter dem Motto #wirfuerbio – kein Plastik in die Biotonne, bündeln wir unsere Kräfte, wollen gemeinsam die Qualität des Biomülls und der daraus gewonnenen Produkte verbessern. Unser großes Bestreben ist die nachhaltige Verwertung“, stimmen die Geschäftsführer Katja Deschner (AVR Kommunal) und Peter Mülbaier (AVR Umwelt-Service) auf die jetzt im Kreis anlaufende Informations- und Aufklärungskampagne ein.

„Zunächst werden wir alle wichtigen Informationen zur Kampagne auf einer eigenen Internetseite unter www.avr-wirfuerbio.de platzieren. Dann wird es in den kommenden Monaten und über das gesamte nächste Jahr hinweg Plakataktionen, Anzeigenkampagnen und Informationsstände bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen in der Region geben und auch Teile unseres AVR-Fuhrparks werden mit den augenfälligen Kampagnenmotiven beklebt“, informieren die Initiatoren.

Ihren Anfang hat die beispielhafte Aktion übrigens in Norddeutschland genommen. Hier haben sich zahlreiche Abfallentsorgungsunternehmen zusammengeschlossen, um sämtliche Störstoffe, vor allem aber die Plastiktüte und deren kompostierbare Schwester, aus den Biotonnen zu verbannen. Am 20. April fiel der große Startschuss und 23 Betriebe aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern starteten die Kampagne, die seitens der Politik vom ehemaligen schleswig-holsteinischen Umweltminister und heutigen Bundesvorsitzenden der Grünen, Dr. Robert Habeck, als Schirmherr unterstützt wird.

Mittlerweile sind zahlreiche Abfallwirtschaftsunternehmen aus der gesamten Bundesrepublik auf die Kampagne aufmerksam geworden und haben sich dem innovativen Aktionsbündnis überzeugt angeschlossen.

Was gehört in die Bio-Tonne?

In die Bio-Energie-Tonne der AVR gehören nur biologisch abbaubare und organische Abfälle wie kleine Äste, Blumen, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kleintierstreu, Laub, Obstreste, Fruchtschalen, Papierhandtücher, -servietten, -taschentücher, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Salatabfälle, Schnittblumen, Tee mit Filterpapier.

Eine sinnvolle Ergänzung zur BioEnergie-Tonne der AVR sind die AVR-Tüten aus Papier. In diesen Papiermülltüten kann der Bioabfall einfach, sauber und ohne Geruchsbelästigung gesammelt werden. Sie sind im Zehnerpack bei den örtlichen Verkaufsstellen in zahlreichen Gemeinden zum Preis von 1,30 Euro erhältlich. Weitere Infos dazu und zu den aktuellen Verkaufsstellen gibt es unter www.avr-wirfuerbio.de.

„Wenn es uns gelingt, die Bürger im Rhein-Neckar-Kreis mit dieser Kampagne noch ein Stückchen mehr für das bewusste Mülltrennen zu sensibilisieren, haben wir einen wirklich großen Schritt gemacht. Es ist für die Qualität der Produkte, die wir mit unserer neuen Bioabfallvergärungsanlage produzieren, von enormer Bedeutung, dass Störstoffe und vor allem der Plastikanteil im Bioabfall deutlich reduziert werden“, werben Deschner und Mülbaier um die aktive Unterstützung der Bevölkerung. Die jährlich rund 60 000 Tonnen biogener Abfälle im Rhein-Neckar-Kreis werden ab 2019 in der neuen AVR-Anlage in Sinsheim vergoren, getrocknet und anschließend als gütegesicherter, zertifizierter Frischkompost vermarktet.

Dieser Kompost zeichnet sich durch einen hohen Düngerwert aus, er trägt zur Humusbildung bei und ist äußerst pflanzenverträglich. Die regionale Landwirtschaft verfügt damit langfristig über einen wertvollen, organischen Dünger, der zudem als Torfersatz im privaten und kommerziellen Gartenbau Verwendung finden wird. Das im Vergärungsprozess erzeugte Rohbiogas wird nach einer entsprechenden Vorreinigung zu wertvollem Bio-Erdgas aufbereitet, das ins Erdgasnetz eingespeist oder als Energieträger für moderne Blockheizkraftwerke verwendet wird. Damit lassen sich große Mengen fossiler Brennstoffe einsparen.

Als Partner für grüne Energie bietet die grüne AVR-Gruppe ein breitgefächertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen im Bereich der regenerativen Energien. „Von der Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen über die Projektsteuerung bei Photovoltaikanlagen bis zum Vertrieb von Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft besetzen wir alle Stufen der ökologisch-regionalen Wertschöpfungskette. Wir bieten Privathaushalten, Gewerbekunden und Kommunen eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette an, um verstärkt heimische Energiepotenziale zu nutzen“, sagt Mülbaier.

Als modernes Dienstleistungsunternehmen und Spezialist in der kommunalen Entsorgungswirtschaft bietet die AVR kommunal der Bevölkerung umfassendes Know-How und Serviceleistungen im Entsorgungsbereich in einer bürgernahen Kundenbetreuung an. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über alle 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. Mit über 365 Mitarbeitern bietet die AVR täglich mehr als 540 000 Einwohnern ihre über 25-jährige Erfahrung in der Abfallwirtschaft an.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018