Keine Zukunft für Nachtspeicheröfen

So heizen noch heute viele Menschen mit Nachtspeicheröfen. Im Jahr 2017 waren noch etwa 1,6 Millionen in Betrieb, hat das Verbraucherportal Finanztip ermittelt. „Viele Nutzer haben keine Wahl“, sagt Stefan Materne von der Energieberatung der Verbraucherzentralen. Vor allem Mieter haben keinen Einfluss darauf, was für eine Heizung in ihrem Haus läuft.

Selbst wer sparsam heizt, zahlt trotzdem das Zwei- oder Dreifache gegenüber den Nutzern moderner Heizungssysteme. „Denn der günstigste Arbeitspreis für Strom liegt gegenwärtig bei 18 bis 19 Cent pro Kilowatt. Gas kostet 6 Cent oder sogar weniger.“ Finanztip empfiehlt Mietern, einen günstigeren Wärmestromtarif abzuschließen.

Hausbesitzer sind hingegen gut beraten, diese Öfen auszutauschen. Allerdings ist es eine Frage des Einzelfalls, ob der Ersatz durch ein modernes Heizsystem überhaupt wirtschaftlich ist und welches geeignet ist. „Das hängt stark von der Dämmung des Gebäudes und dem Heizverhalten der Bewohner ab“, erklärt Wagnitz. Und der bauliche Aufwand kann erheblich sein: „Bei Nachtspeicheröfen fehlt das wasserführende Leitungssystem im Haus“, erläutert Materne. Die Nachtspeicheröfen werden an Stromleitungen angeschlossen.

Soll eine neue Brennwertheizung eingebaut werden, müssen Heizungsrohre verlegt und Heizkörper installiert werden. Außerdem braucht man Platz für Heizkessel, Schornstein und eventuell einen Öltank. „Angesichts der Einsparung der hohen Stromkosten Jahr für Jahr kann sich der Aufwand aber lohnen“, so Maternes Urteil.

Die Hoffnung mancher Experten, die Geräte noch anderweitig weiternutzen zu können, zum Beispiel als Speicher für ein Überangebot an erneuerbaren Energien, hat sich weitgehend zerschlagen. „Die alten Nachtspeicheröfen sind nicht flexibel genug, um erneuerbare Energien aufzunehmen, wenn sie entstehen, und abzugeben, wenn sie gebraucht werden“, erklärt Energieexperte Kukuk. Daher rät auch er: „Besser ist es, sie – wo es baulich irgendwie möglich ist – abzuschaffen.“ Zumal etliche Modelle mit Asbest belastet sind. dpa

