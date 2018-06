Kerosin regnet vom Himmel

Anzeige

Lässt ein Flugzeug Kerosin ab, ist das eine Notlösung: Bei einem Defekt am Flugzeug muss der Pilot am nächstgelegenen Flughafen notlanden. Befindet sich zu viel Kerosin im Tank, kann dies die Landung gefährden, da das Gesamtgewicht zu hoch ist. Die Lösung kann ein Ablassen des Treibstoffs sein. Insgesamt regnete es in Deutschland 2017 rund 580 Tonnen Kerosin, im Vorjahr waren es rund 100 Tonnen weniger. In diesem Jahr kamen deutschlandweit schon 180 Tonnen vom Himmel. Experten streiten über die Auswirkungen. Fakt ist: Kerosin ist Benzol zugesetzt, ein krebserregender Stoff.