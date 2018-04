Kerosin über dem Pfälzer Wald abgelassen

Anzeige

Erneut hat ein Flugzeug über der Pfalz tonnenweise Kerosin abgelassen. Der Pilot der Maschine habe am Karfreitag nach dem Start auf dem US-Militärflugplatz Ramstein bei Kaiserslautern einen Notfall gemeldet und erklärt, er müsse Treibstoff loswerden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung im hessischen Langen. Im Umkreis von rund 40 Kilometern um Ramstein habe der Pilot in einer Höhe von etwa 5000 Metern nach eigenen Angaben etwa 43 Tonnen Kerosin abgelassen, sagte die Sprecherin. Nach ihren Angaben war es der vierte Fall von „Fuel Dumping“ in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr.