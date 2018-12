Kinder greifen selbst zur Farbe

Seit einigen Jahren schon ist die Kindertagesstätte Mäusenest in Hohensachsen mit dem Prädikat eines „naturwissenschaftlichen Kindergartens“ ausgestattet. Regelmäßige Exkursionen, Experimente und eigene Forschergruppen aus Kinder zeugen von diesem selbst auferlegten Auftrag. Kürzlich gelang es, den naturwissenschaftlichen Ansatz mit Kunst in Einklang zu bringen. Gemeinsam mit der in Rimbach wohnenden Künstlerin Maike Kreichgauer wurden gestalterische Veränderungen in den Räumen der Kita vorgenommen.

Mir war es wichtig, die Kinder, die noch nichts mit ästhetischer Erziehung zu tun hatten, hier heranzuführen“, verdeutlicht die Leiterin Evelyn Edinger-Finjap die Idee. Es ging darum, einer Wand, die bislang noch völlig eintönig in gelb gestrichen war „und die keinen so richtig glücklich gemacht hat“, so Kreichgauer, eine neue Gestaltung zu verleihen. Dazu wurde Farbe mit Eisenpulver vermischt und damit eine Urwald-Landschaft auf die Wand aufgetragen. „Danach war der Fantasie der Kinder freien Lauf gesetzt. Sie konnten Schmetterlinge und andere Tiere gestalten und ausschneiden und auf Magnetfolie kleben, so dass sie an der Wand haften bleiben konnten“, schildert Kreichgauer das Vorgehen.

Nach dem Gestaltungsprozess entstand damit eine Wand, die für ständige Veränderungen steht, die Kinder könnten Geschichten erfinden und dabei die Wand mit Eigenkreationen und viel Kreativität selbst bespielen, da durch die Magnetisierung stetig neue Gestaltungsmöglichkeiten existieren. „Es war mir wichtig, dass die Kinder mit Farbe umgehen. Ich konnte beobachten, dass sich manche Kinder, die sich zuvor mit Farbe und Malen schwer getan haben, plötzlich mit Feuereifer dabei waren“, beobachtete Edinger-Finjap.

Auch Kreichgauer hielt die motivierte Herangehensweise der Kinder fest: „Die Kinder haben gemerkt, dass sie etwas Besonderes machen. Alle standen ganz interessiert in einer Reihe und hatten große Ambitionen.“ Zudem war es die Intension der 46-jährigen Künstlerin, den Kindern die Angst vor Farbe zu nehmen. „Manche hatten noch nie einen Pinsel in der Hand. Wir haben dann teilweise auch mit den Händen gemalt“, schildert sie das Vorgehen.

Nur wenig später wich in einem zweiten Projekt eine weitere einfarbige Wand einer Unterwasserwelt, die ebenfalls mit selbst kreierten Tieren wie Tintenfischen, Quallen oder Algen, die auf Magnetfolie gezogen wurden, gestaltet wurden. „Wir haben dann diese beiden Welten mit einem Regenbogen verbunden. So lässt sich darüber erzählen, neue Geschichten erfinden und ständig bespielen“, so Kreichgauer. Und die zweidimensionale Welt im Mäusenest ist dabei noch nicht am Ende.

Im neuen Jahr wird das Projekt fortgesetzt. „Dann wollen wir eine Eislandschaft schaffen“, so Kreichgauer. Ob dort dann auch Eis-Giraffen und Schnee-Elefanten auftauchen, entscheiden ganz die Kinder mit ihrer Fantasie. red

