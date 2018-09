Kinder lernen tanzen

In Bewegung bringen möchte der Kinderschutzbund junge Gäste im Alter von 7 bis 12 Jahren anlässlich des Weltkindertages. Am Samstag, 22. September, 14 bis 16 Uhr, geht es deshalb in der TSV-Halle, Lorscher Straße 84, ums Tanzen. Auf die Kids warten neue Tanzschritte, Improvisation, Rhythmus-Schulung, Gruppen dynamische Spiele und Einstudieren eines neuen Tanzes.

Teilnehmen können bis zu 15 Kinder, eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 19. September per E-Mail an Kinderschutzbund-viernheim@t-online.de oder telefonisch unter 06204 / 60 23 69 (bitte auf dem Anrufbeantworter Name, Alter und Telefonnummer hinterlassen). red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018