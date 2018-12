Kindergottesdienste am Wochenende

Am Samstag 15. Dezember, wird in der Gemeinde an der Peterskirche wieder Kindergottesdienst gefeiert. Da an diesem Samstag auch Plätzchenbacken auf dem Programm steht, treffen sich alle in der Kita Schatzinsel in der Nördlichen Hauptstraße 71. Doch es wird nicht nur gebacken, auch eine Mitmachgeschichte und eine Sternensuche erwartet die Kinder. Der Kindergottesdienst beginnt um 10 Uhr und endet um 12.30 Uhr.

Am Sonntag, 16. Dezember, feiert dann die Stadtkirche ihren Kindergottesdienst. Zusammen mit den Erwachsenen wird in der Kirche um 10 Uhr begonnen, doch dann geht es zum Extra-Programm der Kinder. Am dritten Advent erwartet alle die „Weihnachts-Schnecke“. Durch das Dunkel hindurch wird das Licht getragen. Auch wenn Schnecken sonst nicht für ihre Schnelligkeit berühmt sind, bei dieser vergeht die Zeit wie im Flug. Der Kindergottesdienst geht bis 11.15 Uhr, anschließend besteht noch die Möglichkeit, die Gemeindebücherei mit ihrem Kinderbuchbereich zu besuchen. wn

