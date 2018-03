Kiosk im Schlosspark noch nicht bis Ostern fertig

Anzeige

Bamberger hofft deshalb, dass der Kiosk noch vor Beginn der Sommersaison geöffnet werden kann. Was genau dort angeboten wird, will er noch nicht verraten. „Es wird schon reichhaltiger sein als an einem Standardkiosk“, so der Gastronom. Das Konzept sei mit der Stadt abgestimmt, bestätigt Fischer. Auf der Angebotskarte sollen Kuchen, Quiche und Brotaufstriche stehen. Mit der Verzögerung in Sachen Kiosk geht man im Rathaus locker um. „Die Pächter haben 2017 ihren Fokus vorrangig auf die Eröffnung und den Betrieb des Restaurants gelegt. Aufgrund dessen hat sich die Eröffnung des Kiosks um ein Jahr verschoben. Wir freuen uns nun auf die Neueröffnung und hoffen, dass das neue Konzept gut angenommen wird“, heißt es von Seiten der Stadt. Ebenfalls noch etwas gedulden müssen sich die Weinheimer in Sachen Schlosskeller. Bamberger und sein Kompagnon planen, den Keller für Kulturveranstaltungen umzubauen. Entsprechende Pläne gebe es schon. „Wir sind mit dem Denkmalschutz im Gespräch“, so Bamberger.

Auch der Kiosk steht übrigens unter Denkmalschutz. Das Häuschen in seiner jetzigen Form gibt es etwa seit den 60er-Jahren. Das heute noch vorhandene Fachwerk und der Grundstein entstanden wohl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals diente es als Kinderspielhaus, weiß Thomas Fischer. vmr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018