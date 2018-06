Kita „Mäusenest“ öffnet Türen

Anzeige

Als Erziehungsberechtigter von Kleinkindern möchte man doch gerne einmal Mäuschen spielen und schauen, wie der Alltag unserer Kleinsten in der Kindertagesstätte aussieht. Die Kita „Mäusenest“ aus Hohensachsen (Auf der Lind 3) bietet am kommenden Samstag, 30. Juni einen Einblick in ihre Einrichtung.

Zum Tag der offenen Tür laden die Erzieherinnen und Erzieher von 10 bis 15 Uhr in die Kita ein und berichten über ihre pädagogische Arbeit mit den Kindern, gewähren eine Besichtigung der Räumlichkeiten und stellen sich auch in persönlichen Gesprächen sehr gerne vor. „Lassen Sie sich überraschen und verbringen Sie einen Tag bei uns im Mäusenest“, heißt es im offiziellen Schreiben des Elternbeirats des Mäusenests. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, zudem rundet ein kleines Gewinnspiel den Tag ab. red