Kita und Klinik kommen

Lorsch.Neubaupläne, Spatenstiche und Richtfeste – auch 2018 tut sich in diesem Bereich einiges. Im Ehlried entwickelt sich Lorsch als Gesundheitsstandort weiter. Dort entsteht durch die Firmen Römerhaus als Bauträger und Römergarten als Betreiber in der Hildegard-von-Bingen-Straße das „Haus Christoph“, eine Seniorenresidenz mit 84 Zimmern. In direkter Nachbarschaft wird wenige Wochen zuvor ein vollstationäres Fachpflegezentrum gebaut, das 47 Plätze für die Betreuung von Wachkoma-Patienten bietet.

Auch die Schön-Klinik wird auf dem Gelände im Lorscher Süden ihren Neubau errichten. Der Termin für den angedachten Spatenstich 2018 verschiebt sich allerdings um mehrere Monate. Der größte Arbeitgeber in Lorsch, bislang in der Stadtmitte tätig, will das neue Haus 2021 in Betrieb nehmen können. 50 Millionen Euro sollen für die Klinik auf der grünen Wiese investiert werden. Die Zahl der OP-Säle wollen die Orthopädie-Spezialisten dort auf sechs erweitern. Die Zahl der Klinik-Parkplätze – im Zentrum Mangelware – soll am Stadtrand auf 110 wachsen.

Viel diskutiert bleibt 2018 der umstrittene Stellplatz jenseits der Weschnitz. Nahe des gläsernen Infozentrums soll für Besucher der Welterbestätte bekanntlich der Parkplatz-Ost für – im ersten Bauabschnitt – zunächst 50 Pkw und zehn Busse gebaut werden. Ein unnötig hoher Flächenverbrauch für den es keinen zwingenden Bedarf gebe, argumentieren die Kritiker, die Gelder von mindestens zwei Millionen Euro zudem für Steuerverschwendung halten. Verbesserungen seien unbedingt nötig, halten die Befürworter, darunter unter anderem Tourismus-Experten mit Blick auf attraktiver ausgestattete Parkplätze andernorts, dagegen. Am Jahresende bahnt sich im Rahmen der Haushaltsberatung eine Annäherung an. Statt für den „Ankunftsort Weschnitzaue“ sind die Gelder nun für die „Ankunftssituation Welterbe“ eingestellt – so ist die Festlegung auf den Standort im Klosterfeld umgangen.

Unterschiedliche Vorstellungen gibt es auch für die Zukunft der Nibelungenhalle. Klar ist, dass das Gebäude aus den 1960er Jahren nicht bleiben kann, wie es ist. Nicht barrierefrei zum Beispiel. Die große Mehrheit der Stadtverordneten stimmt für eine Sanierung, und zwar nach den Plänen eines Darmstädter Büros – und gegen Abriss und Neubau. An dem bisherigen zentralen Standort nämlich werde eine erneute Genehmigung für die Halle nicht zu bekommen sein, machen die Sanierungsbefürworter klar. Denn die Nibelungenhalle liegt am Wingertsberg in einem Wohngebiet. Wann der Umbau für rund fünf Millionen Euro startet, ist noch offen. Auf der Prioritätenliste ganz oben steht schließlich ein noch dringlicher zu realisierendes Projekt: der Bau eines Kindergartens, eine Pflichtaufgabe. Dass eine weitere Kita nötig ist, darüber besteht Einigkeit in Lorsch. Rund fünf Millionen Euro an Baukosten werden für den Neubau veranschlagt, der in der Dieterswiese entstehen und Platz für sechs Gruppen bieten soll. Auch das Mütter- und Familienzentrum („Mütze“) soll 2019 dorthin umziehen, das DRK gleichfalls neue Räume erhalten. Zustimmung gibt es zudem für die Erweiterungspläne der Einkaufsmärkte in der Dieterswiese.

Mit Spielplatz und Spalierobst

Die Neugestaltung des Platzes am Lorbacher Haus kommt gut an. Das Areal mit Spielplatz, Linden, Spalierobst und Ruhebänken soll sich zu einem Treffpunkt in der Innenstadt entwickeln. 2019 soll ein Bücherregal mit Platz für 500 Bände folgen.

Wie sie sich die Zukunft ihrer Stadt wünschen, das können Lorscher im Rahmen von zwei Bürgerbeteiligungen im Stadtentwicklungsprozess äußern. Der geplante dritte Termin wird von den Organisatoren zwar auf 2019 verschoben. Die Aufnahme der Stadt ins Programm „Aktive Kernbereiche“ und die damit verbundenen Fördergelder sollen aber auch größere Maßnahmen möglich machen.

Das „Sandhas“-Areal bleibt Gesprächsthema. Das geplante „Nibelungenpalais“ sollte längst bezogen sein. Auf der Baustelle aber ist noch immer nicht einmal ein Rohbau für die 32 Wohnungen zu sehen. sch

