Klangmächtige Streicher-Raritäten

Fünf erfahrene Kammermusikspezialisten auf außergewöhnlichem Terrain: Mit dem Bartholdy-Quintett konnten die Kunstfreunde Bensheim beim dritten Saisonkonzert eines der wenigen festen Ensembles seiner Zunft im Parktheater begrüßen. Anke Dill und Ulf Schneider (Violinen), Barbara Westphal und Volker Jacobsen (Bratschen) sowie Gustav Rivinius (Violoncello) kümmern sich seit 2009 intensiv um das im Konzertbetrieb meist nur als Nebensache vorkommende Repertoire für Streichquintett.

Spannende Raritäten gab es nun auch in Bensheim: Die ausgewählten Werke von Mozart und Zemlinsky waren sogar echte Kunstfreunde-Premieren. Und Anton Bruckners singuläres F-Dur-Quintett stand erstmals seit 1976 wieder auf einem hiesigen Programm.

Schon Mozarts kaum bekanntes c-Moll-Quintett KV 406 (1787) machten die superb harmonierenden Musiker zu Beginn als echte Repertoirebereicherung erlebbar. Dieses brillante Arrangement der 1782 entstandenen Bläseroktett-Serenade KV 388 hätte man ohne Kenntnis der Vorlage durchaus für eine originale Streicherkomposition halten können. Highlights der klangschönen Wiedergabe waren das wunderbar kantable Es-Dur-Andante und das fein ausdifferenzierte Variationenfinale. Selbst Liebhabern des sehr bläsertypischen Originals wurden hier erfrischende neue Hörperspektiven eröffnet.

Dies galt erst recht für die überlieferten Rahmensätze aus Alexander Zemlinskys d-Moll-Quintett von 1894/96, die den jungen Wiener Komponisten in fesselnd individueller Weise auf den Spuren seines berühmten Idols und Förderers Brahms zeigten. Opulente „Fin de siècle“-Stimmung bot der beinahe viertelstündige Allegro-Kopfsatz, den die Gäste (jetzt mit Schneider und Jacobsen an den ersten Pulten) in all seiner harmonischen Raffinesse und melodischen Delikatesse als meisterhaften Wurf vorstellten. Auch der federleicht servierte Prestissimo-Kehraus ließ stark bedauern, dass Zemlinskys geniales Frühwerk nicht vollständig erhalten geblieben ist.

In Bruckners fast 45-minütigem F-Dur-Solitär von 1878/79 lieferte das Bartholdy-Quintett nach der Pause den Beweis, wie perfekt sich sinfonisches Formgefühl und kammermusikalischer Feinschliff ergänzen können. Neben den bei aller Detailvielfalt sehr organisch wirkenden Ecksätzen und dem duftig pulsierenden Scherzo-Kabinettstück entführte besonders das durch innige Soli (Cello!) veredelte Ges-Dur-Adagio mit seinen schier unendlichen Gesangslinien auf direktestem Weg ins Bruckner-Paradies. Damit lieferten die fünf Musikhochschulprofessoren vom Bartholdy-Quintett fraglos einen der interpretatorischen Höhepunkte der jüngeren Kunstfreunde-Geschichte. Das als Scherzo-Ersatz nachkomponierte d-Moll-Intermezzo war die optimal passende Zugabe. Langer Applaus im dicht besetzten Parktheater.

