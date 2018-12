Klangvolle Feiern zum Jahreswechsel

In vielen Mannheimer Kirchen wird der Jahreswechsel ökumenisch begangen. So feiern heute in Vogelstang, Waldhof und Rheinau jeweils um 17 Uhr katholische und evangelische Christen gemeinsam das Jahresende sowie um 18 Uhr in Neuostheim. Außerdem klingt 2018 vielerorts musikalisch aus: Beispielsweise in der katholischen Jesuitenkirche (A 4), wo die Heilige Messe um 17 Uhr von Christopher Tamblings „Missa Brevis in B“ eingerahmt wird, oder in der evangelischen Christuskirche, wo ab 20.15 Uhr ein Silvesterkonzert und das Orgelfeuerwerk ab 22.30 Uhr das Jahr beschließen.

