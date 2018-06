Klassenarbeit aus dem Müll gefischt

Anzeige

Lorsch.Das Fazit von Lehrer Axel Schütz nach der hessenweit durchgeführten Aktion sauberer Schulweg lautete: „Lorsch ist sauberer geworden.“ Früher seien auch alte Fahrrad- und Mofarahmen gefunden worden. An dieser Abfallsammelaktion, die immer kurz vor dem Beginn der Sommerferien durchgeführt wird, hatten sich alle Klassen der Lorscher Werner-von-Siemens-Schule beteiligt.

Die Aktion wird gewertet als Baustein des Umweltschutzes, erklärte Axel Schütz. Die Schule habe nämlich das Prädikat „Umweltschule“. Diese Aktion wird seit vielen Jahren durchgeführt. Sie erinnert an die andere Aktion „Sauberes Hessen“, an der sich in jedem Jahr Vereine und Organisationen beteiligen.

Mit Müllgreifzange unterwegs

Es gab einen Plan, nach dem die zahlreichen Schülerinnen und Schüler klassenweise in verschiedenen Bereichen gesammelt hatten, immer begleitet von ihren Lehrerinnen und Lehrern.